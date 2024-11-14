الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤
١٢:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: دوي صفارات الانذار شمالي الاراضي المحتلة

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :