الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤
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الاعلام العبري: سماع دوي 4 انفجارات في برعام بالجليل الغربي

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٦ بتوقيت غرينتش

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