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مراسلة العالم: العدوان الاسرائيلي يستهدف مبنى سكنيا في قدسيا في ريف دمشق

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

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