الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤
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الاعلام العبري: سقوط صواريخ على منطقة ليمان في الجليل الغربي

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

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