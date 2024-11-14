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كيان الاحتلال يجهز مقابر جديدة لقتلى جيشه في "جبل هرتسل"

كيان الاحتلال يجهز مقابر جديدة لقتلى جيشه في
الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت إذاعة "جيش" الاحتلال الإسرائيلي عن استعدادات جديدة تجريها ما یسمى وزارة "الأمن" الإسرائيلية لتوسيع المقبرة العسكرية في "جبل هرتسل" في مدينة القدس المحتلة.

العالم - الاحتلال

وبيّنت أنّه ستتمّ إضافة 600 قبر جديد لدفن جنود الاحتلال الإسرائيلي، وأنّ هذا القرار يأتي في ظلّ التوترات المتصاعدة والحاجة المتزايدة لتوفير مساحات كافية لدفن القتلى من أفراد "الجيش".

وبحسب إذاعة "الجيش"، فإنّ وزارة الحرب ستقوم بتحويل مساحة تبلغ نحو 7.7 دونمات من منطقة "جبل هرتسل" لصالح المقبرة العسكرية، مع تأكيدها أنه "من المتوقّع أن تكتمل أعمال التوسعة قريباً لتلبية احتياجات الجيش المتزايدة".

و"جبل هرتسل" من المواقع العسكرية الرسمية المهمة بالنسبة للاحتلال، حيث يُدفن فيه قتلى من القيادات السياسية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

هذا القرار يعكس ما يؤكّده خبراء عسكريون -تولّوا سابقاً مناصب رفيعة في جيش الاحتلال- بأنّ الحرب كلّفت أثماناً جسيمة أبعد من أن تُحتمل وسط جنود الجيش، مع توقّعاتهم بارتفاع أعداد القتلى بشكلٍ أكبر في صفوف الجيش.

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