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مصادر فلسطينية: اصابات اثر قصف الاحتلال مدرسة صلاح الدين التي تؤوي نازحين بمدينة غزة

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

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