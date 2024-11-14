الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤
٠١:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام السوري: كيان الاحتلال يستهدف مبنيين سكنيين في حي المزة ومنطقة قدسيا في دمشق ما ادى الى إستشهاد واصابة عدد من المدنيين

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :