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مصادر لبنانية: غارة للاحتلال الاسرائيلي تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت
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السيد الحوثي: ادعو الشعب اليمني مجددا للخروج في مسيرات اسنادا للشعب الفلسطيني
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السيد الحوثي: الكثير من الشعوب تجاهلت نداء حركة حماس الاخير بالخروج في مسيرات لاسناد الشعب الفلسطيني
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السيد الحوثي: الموقف الاميركي عدواني وهو ضمن اطار المشروع الصهيوني واي رئيس اميركي يسعى الى تقديم المزيد للصهاينة
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السيد الحوثي: الشعب اليمني خرج في تظاهرات واسعة متحديا ترامب الاسبوع الماضي
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السيد الحوثي: الاميركي مهما فعل فموقفنا ثابت
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السيد الحوثي: من ينتمي للشعب اليمني ويتنكر لموقفه الجهادي فهو في خسارة
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السيد الحوثي: الاميركي نفذ غارات عدوانية على بلدنا لكنها تبقى دون تأثير على عملياتنا
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السيد الحوثي: عملياتنا مستمرة حتى لو قرّب الاميركي حاملة طائراته في البحر الأحمر
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السيد الحوثي: الاميركي يعتبر نفسه معني باسناد الاسرائيلي في عدوانه
السيد الحوثي: الشهداء مدرسة عظيمة ومتميزة واستذكارهم يشحذ الهمم ويحيي الضمائر
الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٧ بتوقيت غرينتش
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فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.