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السيد الحوثي: الاحتلال يستهدف بالتجويع الشديد والتهجير القسري سكان شمالي القطاع ويشهد عليها المجتمع الدولي

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش

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