هكذا يخطط الكيان الصهيوني لإعادة احتلال غزة

العالم - الاحتلال

وبحسب الصحيفة، تخطّط "إسرائيل" لتقسيم قطاع غزة إلى 4 محاور منفصلة عن بعضها البعض، وهذه الخطة بدأت بالمنطقة الشمالية للقطاع الفلسطيني، حيث جرى هدم المباني المتبقية هناك.

ولفتت إلى أن المحور الثاني نتساريم، والذي سيتحول (كما تزعم الخطّة) من مجرد شارع صغير إلى ممر رئيسي عرضه 5-6 كيلومترات وطوله 7 كيلومترات، يقطع القطاع بشكل عرضي من الشرق إلى الغرب.

أما الثالث فهو محور صلاح الدين أو محور فيلادلفيا عند الحدود المصرية في رفح، وهنا أيضًا سيشهد عمليات هدم للأحياء السكنية بالكامل.

ويتبيّن وفق الخطّة أن الاحتلال سيقيم منطقة عازلة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، بعرض حوالي كيلومتر داخل أراضي القطاع، وأن هذه العملية ستستمر حتى نهاية عام 2025 وبداية 2026.