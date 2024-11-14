الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٢:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد الحوثي: حالة الذعر لدى العدو الاسرائيلي من عمليات حزب الله كبيرة جدا

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :