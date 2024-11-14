الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٢:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد الحوثي: الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤدي واجبا اسلاميا عظيما وقد قدمت العظماء من شهدائها بينهم القائد قاسم سليماني

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :