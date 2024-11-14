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السيد الحوثي: عملياتنا مستمرة حتى لو قرّب الاميركي حاملة طائراته في البحر الأحمر

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٣ بتوقيت غرينتش

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