الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٢:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد الحوثي: الاميركي نفذ غارات عدوانية على بلدنا لكنها تبقى دون تأثير على عملياتنا

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :