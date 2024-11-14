الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٢:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد الحوثي: الكثير من الشعوب تجاهلت نداء حركة حماس الاخير بالخروج في مسيرات لاسناد الشعب الفلسطيني

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :