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مصادر لبنانية: غارة للاحتلال الاسرائيلي تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

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