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وزارة الدفاع السورية: استشهاد 15 شخصا واصابة 16 آخرين في العدوان الاسرائيلي الاخير على حي المزة ومنطقة قدسيا في دمشق

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش

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