الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٢:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

جيش الاحتلال: دوي صفارات الانذار في منطقة الجليل الغربي في الشمال

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :