الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٣:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر لبنانية: تعرض منطقة الشياح في ضاحية بيروت الجنوبية لغارة اسرائيلية

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :