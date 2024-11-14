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المقاومة الاسلامية في لبنان تعلن استهداف قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية شمالي غرب حيفا بصلية صاروخية نوعية

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

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