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الرئيس الايراني مسعود بزشكيان لدى لقاءه مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية: العالم توصل لقناعة ان ايران تسعى للسلام والامان

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

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