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الرئيس الايراني: ايران تعلن استعدادها للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لرفع الشبهات المزعومة حول انشطتها النووية السلمية

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

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