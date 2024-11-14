الاسد يؤكد للاريجاني: دعم الشعبين الفلسطيني واللبناني بشتى الوسائل

العالم - سوريا

وخلال لقاء الرئيس الأسد مع علي لاريجاني، تم البحث في التطورات التي تشهدها المنطقة لا سيما التصعيد الإسرائيلي والعدوان المستمر على فلسطين ولبنان وضرورة إيقافه. كما جرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين وشعوب المنطقة.

وشدد الرئيس الأسد على التمسك بالحقوق الفلسطينية التاريخية ودعم صمود الشعبين الفلسطيني واللبناني بشتى الوسائل ووقف المجازر ووضع حد لجرائم الإبادة الجماعية.

من جهته، شدد لاريجاني على وقوف إيران إلى جانب سوريا واستعدادها لتقديم شتى أنواع الدعم، مؤكداً دور سوريا المحوري في المنطقة والتطلع لتعزيز هذا الدور بما يخدم دول المنطقة وشعوبها.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي قد اعلن عن زيارة كبير مستشاري قائد الثورة الاسلامية وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام "علي لاريجاني" إلى سوريا، يوم الخميس. وانه على العلاقات الثنائية وآخر التطورات في المنطقة ستكون محور المباحثات.