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المقاومة الاسلامية في لبنان تستهدف بصلية صاروخية تجمعا للاحتلال بمستوطنة حانيتا

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٠ بتوقيت غرينتش

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