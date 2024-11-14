الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٤:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر لبنانية: سلسلة غارات للاحتلال على بلدات حانين والمنصوري والمنطقة الواقعة بين بلدتي بريقع وصير الغربية

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :