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مصادر طبية فلسطينية: 22 شهيدا جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ صباح اليوم

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

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