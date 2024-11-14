إيران تؤكد مجددا سلمية برنامجها النووي وتجدد استعدادها للتفاوض

العالم - خاص العالم

مرة أخرى إيران تؤكد حسن نيتها في التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتؤكد سلم برنامجها النووي وذلك خلال زيارة المدير العالم للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى طهران.

غروسي وفي زيارة إلى طهران تستغرق يومين التقى كبار المسؤوليين الإيرانيين لبحث القضايا العالقة بشأن البرنامج النووي الايراني والقضايا العالقة ضمن الاتفاق المشترك في مارس عام ألفين وثلاثة وعشرين.

غروسي اجتمع بوزير خارجية ايران عباس عراقجي حيث أكد وزير الخارجية الإيراني استعداد إيران للتفاوض بشأن برنامجها النووي السلمي بناء على مصالحها الوطنية، واصفا الاجتماع بالمهم والصريح، كما أعلن الاتفاق على المضي قدما بإرادة قوية وحسن نية وإن طهران لم تترك أبدا طاولة الحوار بشأن برنامجها النووي السلمي.

أما رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي فأكد بدوره أن صدور أي قرار تحت ضغط الآخرين سيواجه برد فوري، وأن طهران لن تسمح لأحد بالضغط عليها.

وخلال مؤتمر صحافي مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بطهران؛ شدد اسلامي على مواصلة البرنامج النووي السلمي بما يخدم المصالح الوطنية الايرانية.

وقال إسلامي في مؤتمر صحفي "التعامل بين إيران والوكالة كان قائما دائما على أساس معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وإن مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية مهتمة بهذا الأمر بشكل خاص. إن اتصالاتنا بناءة دائما وأجرينا خلال هذه الزيارة محادثات جيدة".

من جهته قال غروسي إن الوكالة وإيران تعملان لفترة طويلة، وإن هناك محادثات مستمرة بين الجانبين لتحقيق اجراءات ملموسة؛ مشيرا الى سعي الوكالة لتكون الزيارة مثمرة في ظل الظروف الجدية في المنطقة والعالم.

في المؤتمر الصحفي قال غروسي: إيران تملك قدرات تكنولوجية كبيرة ورئيس مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية وضعنا في صورة الانجازات النووية الجديدة لإيران لاسيما في مجال الطب والزراعة، والظروف متوافرة للمزيد من التعاون بين الوكالة وإيران في هذا المجال.

طهران كانت ومازالت متلزمة بسلم برنامجها النووي وتعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما أعلنت استعدادها في مرات عدة على التفاوض في هذا الإطار هذا كان فحوى زيارة غروسي إلى إيران.