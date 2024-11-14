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الاعلام اللبناني: غارتين لطيران الاحتلال على بلدتي عامص وعيتيت في قضاء صور جنوبي البلاد

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

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