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مروحيات الاحتلال تطلق نيرانها على غربي جباليا شمالي قطاع غزة

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

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