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مراسلة العالم تكشف تفاصيل العدوان الاسرائيلي على دمشق

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

كشفت مراسلة قناة "العالم" تفاصيل العدوان الصهيوني الذي استهدف منطقة المزة في العاصمة السورية دمشق.

العالم - خاص العالم

وأفادت مراسلة "العالم" (دارين فضل) بأن الغارة الإسرائيلية أدت الى استشهاد 15 شخصا على الأقل وأصابة 16 آخرين بينهم اطفال ونساء إضافة الى اضرار مادية كبيرة في حي المزة بدمشق.

وأوضحت مراسلتنا أن الاحتلال الاسرائيلي نفذ عدوانا جويا من اتجاه الجولان المحتل مستهدفا عددا من الابنية السكنية في حي المزة فيلات اضافة الى بناء سكني في منطقة قدسيا في ريف دمشق.

وأضافت بأن العدوان استهدف 3 ابنية سكنية في المزة فيلات، ما أدى إلى وقوع حريق امتد للأبنية المجاورة. وتسبب العدوان بانفجارات عنيفة تلاها تصاعد كثيف للدخان من الموقعين، و دمار واسع في الأبنية السكنية واندلاع النيران.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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