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المقاومة الاسلامية في لبنان تعلن استهداف مستوطنتي كفريوفال والمالكية بصليات صاروخية

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

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