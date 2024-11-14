حزب الله يزلزل عمق الكيان ويمرغ أنف ’لواء غولاني’ في الجنوب

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حصاد الاحتلال في مرحلته الجديدة من مناورته البريّة جنوب لبنان لا يزال متواصلا.. المقاومة نشرت بالعبرية حدث صعب في لبنان وأوساط الاحتلال بدأت بالحديث عن حدث أمني صعب جدا في جنوب لبنان وعن قتلى وجرحى بصفوف القوات الخاصة من لواء غولاني .والتفاصيل لاحقا..

المقاومة الإسلامية في لبنان أعلنت عن استهدافها بصليةٍ صاروخيّة نوعي قاعدة 'ستيلا ماريس' البحريّة وهي قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي شمال غرب ‏حيفا. وعن شنها هجومين جويين بأسرابٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على مستوطنتي يرؤون وعين يعقوب.

واستهدفت المُقاومة بصليةٍ صاروخيّة قاعدة لوجستية للفرقة مئة وستة وأربعين في جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة نهاريا وبصليات صاروخية استهدفت مدينة نهاريا وثكنة دوفيف ومستوطنتين في سهل الحولة وديشون شمال مدينة صفد.

كما استهدفت المقاومة بالصواريخ موقع جل العلام الحدودي وتجمّعات لقوات الاحتلال في مستوطنات المنارة وسعسع وحانيتا وشلومي.

اما على الحدود الجنوبية للبنان فاستهدفت المقاومة تجمعات لقوات الاحتلال بين بلدتي حولا ومركبا وعند الأطراف الشرقية لبلدة مركبا وعند أطراف بلدة عديسة وحققت ‏إصابات مؤكدة في صفوفهم.

وكانت المقاومة استهدفت بالمسيرات وصواريخ نوعية وباليستيّة ولمرتين مقرّ وزارة الحرب الإسرائيلية وقاعدة غليلوت وشركة صناعات أسلحة عسكريّة في مدينة تل أبيب وضواحيها.

وفيما اعترف جيش الاحتلال بإصابة أحد عشر جنديًا إسرائيليًا خلال الساعات ال24 الماضية عند الجبهة الشمالية مع لبنان.

ونقلت إذاعة جيشه عن رئيس مجلس الأمن القومي السابق، وصاحب خطة الجنرالات، غيورا إيلاند أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان مثيرة للشفقة متسائلا حول جدوى احتلال تلة أخرى وقرية أخرى في جنوب لبنان وإن كان سيغير أي شيء ومعتبرا أن ساسة كيانه لا زالوا يؤمنون بحماقة الضغط العسكري لإنتاج الحلول السياسية.

أما إعلام الاحتلال ومحللوه ومراسلوه العسكريون فقالوا لقد أصبحت أرض لبنان متشبعة بدماء أجيال من مقاتلي غولاني.