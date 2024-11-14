جيش الاحتلال يقر بمقتل ضابط من لواء 'غولاني' جنوبي لبنان

العالم _ الاحتلال

وقال جيش الاحتلال في بيان مقتضب إن الملازم إيفري ديكشتاين 21 سنة قائد فصيلة في الكتيبة 51 لواء "غولاني" لقي مصرعه في معركة بجنوب لبنان.

ووفق موقع جيش الاحتلال، قتل 794 بين جنود وضباط منذ 7 أكتوبر 2024.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الأربعاء مقتل 6 من جنوده في معارك في جنوب لبنان، وبذلك ترتفع حصيلة العسكريين الذين سقطوا في المعارك الدائرة مع حزب الله منذ بدء الهجوم البري على الأراضي اللبنانية في 30 سبتمبر 2024، إلى 47 قتيلا.

وفيما يلي إحصائية عكا للشؤون "الإسرائيلية" التي تتناول أعداد قتلى جيش الاحتلال والمستوطنين منذ بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني:

- 1 نوفمبر: مقتل ضابط إسرائيلي متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها جراء تفجير منزل مفخخ في رفح قبل شهرين.

- 2 نوفمبر: مقتل جنديين إسرائيليين في معارك جباليا شمال قطاع غزة.

- 3 نوفمبر: مقتل جندي إسرائيلي في معارك شمال قطاع غزة.

- 3 نوفمبر: مقتل إسرائيلي متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها بشظايا صاروخ اعتراضي في نهاريا.

- 4 نوفمبر: انتحار جندي إسرائيلي من أصول فنزويلا بعد عودته من معارك قطاع غزة.

- 4 نوفمبر: انتحار ضابط احتياط في سلاح الجو الإسرائيلي برتبة رائد بعد استدعائه للخدمة.

- 6 نوفمبر: مقتل إسرائيلي جراء سقوط صاروخ في كفار مسريك قرب عكا أطلق من لبنان.

- 7 نوفمبر: مقتل جندي إسرائيلي في ضربة صاروخية أطلقت من لبنان على منطقة أفيفيم بالجليل الغربي.

- 8 نوفمبر: مقتل جندي إسرائيلي متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها في معارك جنوب لبنان يوم 26 أكتوبر.

- 11 نوفمبر: مقتل ضابط إسرائيلي برتبة رائد في معارك شمال قطاع غزة.

- 12 نوفمبر: مقتل 4 جنود إسرائيليين من كتيبة شمشون (92) لواء كفير في معارك شمال قطاع غزة.

- 12 نوفمبر: مقتل إسرائيليين اثنين في قصف حزب الله على نهاريا.

- 13 نوفمبر: مقتل 6 ضباط وجنود إسرائيليين في كمين وقع في جنوب لبنان.

- 14 نوفمبر: مقتل ضابط إسرائيلي في معارك جنوب لبنان.