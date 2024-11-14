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وزارة الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال على البلاد الى 3386 شهيدا و14417 مصابا

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

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