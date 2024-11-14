الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٥:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

جيش الاحتلال: دوي صفارات الانذار في الجليل الاعلى ونهاريا ومحيطها في الشمال

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :