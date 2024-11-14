ميدان المقاومة يتطور بشكل هائل ضد كيان الاحتلال

العالم – العین الإسرائيلية

فالعملية النوعية التي نفذها حزب الله ضد قوة إسرائيلية في داخل جنوب لبنان والتي أدت إلى مقتل أكثر من ستة جنود وجرح أربعة باعتراف جيش الاحتلال إضافة إلى استهداف مقر وزارة الحرب الإسرائيلية في تل أبيب كانت مدار اهتمام الإعلام العبري الذي وصف هذه العمليات بالمؤلمة.

وبهذا الشأن قال الباحث في العلاقات الدولية د.حسن الزين: كل يوم تتصاعد فيه المقاومة كما نوعا ونطاقا فكل المراقبين حتى المعلقين الصهاينة يقولون بأن كل يوم بعد اغتيال نصر الله هو أفضل لحزب الله وأسوأ لنا، لذلك كثر الحديث عن ضرورة إنجاز سياسي ما لحفظ ما قاموا به من مكتسبات في العشرة أيام الأولى.

وأضاف أن: الميدان الآن يتطور بشكل هائل.. لا نتحدث دعاية، حتى المفاوضون في الدولة اللبنانية يقولون بأننا نشعر بقوة الموقف الميداني، فالعمليات من نفس المنطقة التي يقولون بأنهم "طهروها ونظفوها" وإذ بالصواريخ والكمائن تنطلق من نفس المناطق، والتي يسمونها منطقة عازلة أو الحافة الأمنية.

ونوه أن نوعية الصواريخ قد تطورت وتم إطلاق صاروخ "نصر" على منطقة بنت جبيل، هذا لأول مرة يحصل، واستهداف الكرياه في تل ابيب يحدث لأول مرة، استهداف رسمي بالمسيرات والانقضاضية ومن ثم بالصواريخ البالستية.

ولفت إلى أن: حجم الصواريخ أحيانا يزيد عن 250 وأحيانا يصل إلى 350.. هذا الرقم لم يحصل في الخمسين يوما السابقة.

وشدد على أن: كل هذا يدل على أن المقاومة كل يوم تتطور وتتصاعد وبالمقابل العدو فعلا ليس له إلا التدمير والقتل، في الـ15 يوما التي أعلنوا فيها توسيع العمل البرية إلى مرحلة ثانية اكتشف كل الخبراء أن المرحلة الثانية هي عبارة عن تدمير وقتل النازحين ليس أكثر، وعندما تقدموا 5 كيلومترات في العمليات التي حصلت في الأمس وقع هناك عشرة بين قتل وجرح، إعترفوا بسبعة قتلى، ويبدو أن هناك ثلاثة إلى أربعة قتلى على الطريق.

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