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صفارات الانذار لا تتوقف والمسيرة وصلت "دالية الكرمل" جنوبي حيفا بعد فشل الدفاعات الجوية في اعتراضها

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

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