منذ بداية العام الحالي.. أكثر من 10 آلاف "إسرائيلي" هاجروا إلى كندا

العالم- الاحتلال

وأفادت الصحيفة العبرية بأن "عدد الإسرائيليين الذين هاجروا إلى كندا منذ مطلع العام 2024 ارتفع 5 أضعاف".

وأوضحت "هآرتس" بأن "7850 إسرائيليا تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرة عمل في كندا وحصلوا عليها في عام 2024 وهو رقم أعلى بخمس مرات من الرقم في العام السابق".

ففي عام 2023 بأكمله حصل 1585مستوطنا على تأشيرة عمل في كندا، بينما في عام 2022 حصل 1505 مستوطنيين على التأشيرة.

وأشارت إلى أن بعض "الإسرائيليين" الذين يهاجرون إلى كندا يجلبون معهم أزواجهم وأطفالهم.

ووفق بيانات وزارة الهجرة الكندية، فقد تقدم 3705 أشخاص منذ ديسمبر من العام 2023 حتى نهاية سبتمبر 2024 للحصول على تأشيرات العمل المؤقتة التي خصصتها كندا للمستوطنيين بعد العدوان.

وحتى الآن، تمت الموافقة على 3425 طلبا، وهناك حوالي 40 طلبا آخر قيد إجراءات الموافقة.

وبالإضافة إلى التأشيرة المؤقتة التي تمنح لمدة ثلاث سنوات، وافقت كندا منذ ديسمبر 2023 وحتى 30 سبتمبر 2024 على 4424 تصريح عمل عاديا للمستوطنيين بما في ذلك تمديد تأشيرات العمل منتهية الصلاحية.

ولا يمكن لسكان غزة الخروج من القطاع إلا بموافقة الاحتلال الإسرائيلي ومصر وكندا وبالتالي فإن الإجراءات أكثر تعقيدا.

هذا، وارتفعت حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، إلى أكثر من 147 ألف شهيد وجريح، ثلثيهم من النساء والأطفال.

وقالت وزارة الصحة في التقرير الإحصائي اليوم الخمس، إن جيش الاحتلال ارتكبت 3 مجازر جديدة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن مشافي القطاع تعاملت مع 24 شهيدًا و 112 جريحاً، “جُلّهم من المدنيين وغالبيتهم نساء وأطفال”.

وأفادت الصحة بأن عدد شهداء الحرب بلغ حتى اللحظة 43,736 شهيدا و103,370 جريحا. ونوهت إلى أنه العشرات من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، “لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.