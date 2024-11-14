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المقاومة الاسلامية في لبنان تعلن اسقاط دفاعاتها الجوية مسيرة اسرائيلية من طراز هرمز 450 في اجواء القطاع الشرقي بصاروخ ارض جو

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

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