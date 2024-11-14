الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٥:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام العبري: إنفجار طائرة مسيرة في "إلياكيم" جنوب شرقي حيفا واندلاع حريق في المكان

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :