كذبة كاتس بهزيمة حزب الله يكذبها استهداف الكرياه

العالم – إنقلاب الصورة

المقاومة مستمرة في مواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المستمر على لبنان، مواجهات بطولية تخوضها المقاومة على كل المستويات.

كمائن ومواجهات والتحامات وصواريخ ومسيرات.. ولكن وزير الحرب الجديد يسرائيل كاتس الصهيوني يعيش في عالم آخر، أو ربما لا يصل إلى مسامعه ما يحصل على أرض الميدان.. فخرج ليقول بتصريح "لقد هزمنا حزب الله".

إستعجل وزير الحرب الصهيوني.. هزم حزب الله.. وأعلن أنه يريد الاستثمار.. وجر لبنان إلى التطبيع.. يريد أن يستثمر النصر سريعا.. لكن إسرائيل كاتس يعلم تماما أن هذا الأمر غير صحيح.. وأثار السخرية.

فلم تمضي ساعات على تصريحه هذا الذي أثار سخرية كثيرة حيث توالت صواريخ ومسيرات حزب الله بالتساقط على وزارة الحرب نفسها حيث يختبىء كاتس ونتنياهو.

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