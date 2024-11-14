الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٥:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: آليات الاحتلال تطلق نيرانها بكثافة على المناطق الغربية من مخيم جباليا شمالي القطاع

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :