رجال ترامب في الإدارة المقبلة

العالم – باختصار

في أحدث التعيينات أعلن ترامب اختيار إيلون ماسك لتولي وزارة "الكفاءة الحكومية".

كما اعلن ترامب ترشيحه بيت هيغسيث مقدم البرامج في فوكس نيوز لوزارة الدفاع.

وخدم هيغسيث في العراق وأفغانستان، وخاض انتخابات مجلس الشيوخ عام 2012 إلا أنه لم ينجح فيها.

وسمى ترامب حاكمة ولاية داكوتا الجنوبية كريستين نوم لتولي وزارة الأمن الداخلي.

والمعروف عن نوم أنها تتبع سياسة متشددة تجاه المهاجرين.

كما تم تكليف النائب السابق جون راتكليف لرئاسة وكالة الاستخبارات المركزية.

ويعرف راتكليف بانة صديق حميم لـ"إسرائيل" ومؤيد لسياسة الضغط المتصاعد على إيران.

وعين كذلك حاكم أركانساس السابق مايك هاكابي سفيرا لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي.

من المتوقع أن يعلن الرئيس المنتخب تعيين سناتور فلوريدا مارك روبيو لوزارة الخارجية.

ويعرف عن روبيو نهجه المتشدد حيال الصين كما أنه يدعو إلى تشديد العقوبات الأميركية على إيران.

واختار ترامب أيضاً مايكل والتز الذي يعد أيضا من الصقور مستشارا للأمن القومي.

ويعتبر والتز داعما للعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان ودعا إلى ضرب حركات المقاومة في المنطقة.

وكان ترامب قام باختيار سوزي وايلز لمنصب كبيرة موظفي البيت الأبيض.

يطغى على رجال ترامب أنهم من الصقور ومدافعون عن "إسرائيل".

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..