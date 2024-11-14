شاهد.. الرد الإيراني على العدوان الإسرائيلي بات حتميا و لا راجعة فيه

العالم - خاص العالم

الرد الإيراني على العدوان الإسرائيلي بات حتمي و لا راجعة فيه، و سيكون قاسيا و محسوبا كما توعد القادة في طهران.

الرئيس مسعود بزشكان و خلال لقائه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي أكد أن طهران سترد بحزم على أي إجراء ضد الشعب الإيراني.

القائد العام لحرس الثورة الإسلامية، اللواء حسين سلامي، وخلال مناورة 'نصرالله' الأمنية العسكرية الكبيرة، أكد على أن ايران لن تسمح للكيان الإسرائيلي والأعداء أن يتحكموا بمصير المسلمين، وستتنتقم من الكيان وانه سيلتقى ضربات موجعة.

وقال اللواء سلامي في كلمته "إن الأعداء سيتلقون ضربات موجعة وعليهم انتظار الرد، و أن أي قوة مهما بلغت لن تستطيع مواجهة المقاومة.لن نسمح للصهاينة والأعداء أن يتحكموا بمصير المسلمين.سنواصل دعمنا لحزب الله ومحور المقاومة بقوة،الكيان الإسرائيلي واهم إذا ظن أن بإمكانه إخراج حزب الله من الساحة باغتيال قادته".

أما عن كيفية و موعد الرد قال القائد العام للجيش اللواء عبد الرحيم موسوي،إن ايران هي التي تحدد موعد وكيفية الرد على الكيان الإسرائيلي وعندما يتطلب الامر لن يكون هناك أي تأخير و الرد سيكون حازما وبمشاركة الجيش الايراني .

قد تكون إيران هذه المرة أكثر حذاقة، وتمنع رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو من تحقيق مطلبه الذي يكرره في كافة مناسباته، وهو توجيه ضربة إلى منشآت إيران النووية،ويعيد الردع الإيراني إلى طاولة المفاوضات، وهو الإعلان عن التعديل في عقيدة إيران النووية.