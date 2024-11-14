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بالفيديو: ما لغز تصعيد العدو الصهيوني لاعتداءاته على سوريا

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

استشهد 15 شخصا على الأقل وأصيب 16 آخرون في غارة إسرائيلية على منطقة المزة في العاصمة السورية دمشق. وأفادت مراسلة العالم بأن العدوان استهدف مبنى سكنيا من ثلاث طبقات في حي المزة، ما أدى إلى وقوع حريق امتد للأبنية المجاورة.

العالم - خاص العالم

فاتورة عالية من الشهداء و الجرحى غالبيتها من الاطفال والنساء، فاقمها استهداف العدو الصهيوني لمناطق سكنية في دمشق وريفها وقت الذروة.

15 شهيدا وعدد من الجرحى واصرار مادية كبيرة حصيلة عدوان جوي من اتجاه الجولان السوري المحتل استهدف ٣ ابنية سكنية في حي المزة بدمشق تزامن مع عدوان آخر استهدف مبنى تعليمي في منطقة قدسيا السكنية بريف دمشق.

حصيلة يدفعها السوريون كما في غزة ولبنان، يقولون انها بسبب موقفهم المقاوم الذي لن يتغير، حتى في ظل تصعيد اعتداءات هذا الكيان المحتل على سورية والتي باتت يومية.

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