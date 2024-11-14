بالفيديو: ما لغز تصعيد العدو الصهيوني لاعتداءاته على سوريا

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فاتورة عالية من الشهداء و الجرحى غالبيتها من الاطفال والنساء، فاقمها استهداف العدو الصهيوني لمناطق سكنية في دمشق وريفها وقت الذروة.

15 شهيدا وعدد من الجرحى واصرار مادية كبيرة حصيلة عدوان جوي من اتجاه الجولان السوري المحتل استهدف ٣ ابنية سكنية في حي المزة بدمشق تزامن مع عدوان آخر استهدف مبنى تعليمي في منطقة قدسيا السكنية بريف دمشق.

حصيلة يدفعها السوريون كما في غزة ولبنان، يقولون انها بسبب موقفهم المقاوم الذي لن يتغير، حتى في ظل تصعيد اعتداءات هذا الكيان المحتل على سورية والتي باتت يومية.