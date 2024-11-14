عدوان إسرائيلي على جسري الموح والدف على الحدود السورية اللبنانية

العالم _ سوريا

واستهدف العدوان منطقة القصير وسط سوريا بالقرب من الحدود مع لبنان.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة الانباء السورية أفادت عصر اليوم الخميس بوجود معلومات أولية عن عدوان إسرائيلي على قدسيا في محافظة ريف دمشق السورية.

وذكر مصدر عسكري في بيان انه "حوالي الساعة 15.20 بعد ظهر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق ومنطقة قدسيا في ريف دمشق ما أدى إلى استشهاد خمسة عشر شخصاً وإصابة ستة عشر آخرين من بينهم نساء وأطفال بجروح كحصيلة أولية ووقوع أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة والمباني المستهدفة والمجاورة".

وتم تداول لقطات من استهداف أحد صواريخ القصف الإسرائيلي بناء سكني في منطقة "قدسيا"بريف دمشق.

وبالتزامن ذكرت وسائل اعلامية بسماع أصوات انفجارات في دمشق، مشيرة إلى استهداف بناء سكني بمنطقة المزة فيلات غربية بالعاصمة السورية دمشق. واضافت إن القصف على حي المزة استهدف بناء سكنيا من ثلاث طبقات، ما أدى إلى نشوب حريق امتد للبناء المجاور، مشيرا إلى ورود أنباء عن سقوط ضحايا.