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مصادر لبنانية: غارتان لطيران الاحتلال تستهدفان بلدة دورس في بعلبك شرقي لبنان

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

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