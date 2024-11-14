شاهد.. كامير العالم توثق جرائم الصهاينة في الضاحية الجنوبية

العالم - خاص العالم

وأفادت مراسلة "العالم" (نور شعيب) أنه بعد 48 ساعة على الاستهدافات المتتالية للضاحية الجنوبية، تزامنا مع انذارات الاخلاء كل ساعة، دخلت كاميرا قناة العالم الضاحية الجنوبية لتوثق حجم الدمار الهائل النائج عن الغارات الجوية والتي استهدفت مبان ومجمعات سكنية.

ورصدت كاميرا العالم ما تبقى من المبان السكنية التي سويت بالارض مع ارتفاع أعمدة الدخان التي غطت المنطقة مع تحليق مستمر لمسيرات العدو الاسرائيلي، والتي تزامنت ايضا مع انذارات الاخلاء.

وأوضحت مراسلتنا ان الغارات الاخيرة التي استهدفت الضاحية تعد الاعنف منذ بدء العدوان الاسرائيلي على لبنان، مضيفة ان الاحتلال استهدف محلات تجارية بالقرب من اوتوستراد الشهيد هادي نصر الله.

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