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مصادر لبنانية: شهداء ومصابون من عناصر الدفاع المدني اثر غارة استهدفت مقرهم في بلدة دورس في بعلبك شرقي البلاد

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

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