لاريجاني: المقاومة رفعت رأس شعوب المنطقة

العالم - ايران



وأكد لاريجاني في تصريحه أن المقاومة رفعت رأس شعوب المنطقة وأن الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم دائما النضال الحقيقي للشعب الفلسطيني ضد الصهاينة.

ومن جانب آخر أفادت مراسلة تسنيم في دمشق أن الشائعات التي نشرتها بعض المصادر الخبرية في الساعات الأخيرة حول استشهاد الدكتور علي لاريجاني مستشار سماحة قائد الثورة خلال العدوان الصهيوني اليوم على دمشق، بانها كاذبة وعارية عن الصحة.

وكانت بعض وسائل الإعلام الإقليمية والدولية المغرضة قد نشرت خلال الساعات الماضية شائعات كاذبة حول اغتيال الدكتور علي لاريجاني خلال العدوان الكيان الصهيوني على دمشق مساء اليوم.